Лимит льготной программы инвестиционного кредитования МСП увеличен в 2 раза

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сказал, что в 2023 году при оформлении кредита один из акцентов сделан на стимулировании инвестактивности, создании и модернизации производств. Это необходимо, чтобы обеспечить импортозамещение и увеличить занятость. Если сравнивать с кредитами на пополнение оборотных средств, в которых ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересны бизнесменам лишь при более низких ставках и существенно более продолжительных сроках кредитования. Это достигается путем совмещения программы 1764 и ПСК, где корпорация является оператором. В 2023 году специальный центр инвесткредитования сможет брать инвестпроекты МСП от 50 миллионов рублей и сопровождать их до момента получения кредита.