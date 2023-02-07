Лимит льготной программы инвестиционного кредитования МСП увеличен в 2 раза

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Данный лимит стал возможным благодаря совмещению таких программ, как ПСК (Банк РФ и Корпорация МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.
В процессе структурирования инвестпроектов и коммуникаций с банками при оформлении кредита предприниматели могут воспользоваться центром поддержки инвесткредитования. Его создала Корпорация МСП, чтобы помочь бизнесу структурировать сделки и коммуникации с банками.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сказал, что в 2023 году при оформлении кредита один из акцентов сделан на стимулировании инвестактивности, создании и модернизации производств. Это необходимо, чтобы обеспечить импортозамещение и увеличить занятость. Если сравнивать с кредитами на пополнение оборотных средств, в которых ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересны бизнесменам лишь при более низких ставках и существенно более продолжительных сроках кредитования. Это достигается путем совмещения программы 1764 и ПСК, где корпорация является оператором. В 2023 году специальный центр инвесткредитования сможет брать инвестпроекты МСП от 50 миллионов рублей и сопровождать их до момента получения кредита.
Отмечается, что программа льготного кредитования была впервые запущена в августе 2022 года. За этот период более 450 инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса получили кредиты на сумму более 38 миллиардов рублей.
Кроме инвестиционного кредитования, в рамках программы ПСК выделили лимит в 30 миллиардов рублей для небольших банков, среди которых и региональные, а также банки с базовой лицензией. Помимо этого, можно будет профинансировать бизнес, который занимается подакцизными видами деятельности либо добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 миллионов рублей.
Совет директоров «Корпорации МСП» под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова скорректировал условия программ льготного кредитования МСП на 2023 год, адаптировав их к целям импортозамещения.