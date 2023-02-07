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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Лидер роста. В Омске индекс промышленного производства составил 105,3%

7 февраля 2023, 06:38
Фото: Портал Правительства Омской области
Омская область стала одной из лучших в России по динамике промышленного производства.

7 февраля объявили итоги 2022 года по индексу промышленного производства в Омской области, об этом сообщили на портале Правительства Омской области.

В регионе индекс промышленного производства составил — 105,3%. Отметим, что данный показатель выше среднего по всей стране: 99,4% — по России, 100,5% — по СФО. Обрабатывающий сектор региона является одним из драйверов роста. По экономической деятельности индекс составил 106,1%: 98,7% — по России, 102,8% — по СФО. Данные показатели лучшие среди 7 промышленно развитых регионов СФО.

«2022 год был очень непростым. Но, несмотря на сложную экономическую ситуацию и многочисленные санкционные ограничения, нам удается поддерживать на достаточно высоком уровне и даже увеличивать показатели промышленного производства в регионе в результате постоянного плотного взаимодействия с промышленными предприятиями, реализации стимулирующих мер, привлечения субсидий, налоговых льгот и других преференций для наших производств», — сообщил министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

В настоящее время предприятия Омска активно выходят на новые рынки сбыта не только внутри страны, но и за рубежом. А также принимают участие в программе гособоронзаказа.

Больше электрики и меньше машин. Как изменилась омская промышленность в 2022 году
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#Ксения Карагодина#Итоги#Промышленное производство#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область#Всегда актуально
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