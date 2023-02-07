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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Концерт Вячеслава Бутусова в ХМАО пройдет на дебютном кинофестивале «Дух огня»

Сегодня, 09:38
На 5 марта намечен концерт Вячеслава Бутусова в Ханты-Мансийске. Там будут представлены дебютные кинокартины на фестивале «Дух огня».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Югра-Ньюс», в программе певца ряд наиболее знаменитых его композиций.

На 3 марта намечено открытие фестиваля. Торжественную церемонию предстоит вести заслуженной артистке РФ Юлии Пересильд. В программе следующего дня ее выступление с оркестром Югры, в ходе которого дети услышит сказку «Пеппи Длинный чулок».

Жюри фестиваля будет работать под председательством музыканта, кинорежиссера Эмира Кустурицы.

Закроется кинофорум 7 марта концертом сербского певца.

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