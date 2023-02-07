Концерт Вячеслава Бутусова в ХМАО пройдет на дебютном кинофестивале «Дух огня»

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Югра-Ньюс», в программе певца ряд наиболее знаменитых его композиций.
На 3 марта намечено открытие фестиваля. Торжественную церемонию предстоит вести заслуженной артистке РФ Юлии Пересильд. В программе следующего дня ее выступление с оркестром Югры, в ходе которого дети услышит сказку «Пеппи Длинный чулок».
Жюри фестиваля будет работать под председательством музыканта, кинорежиссера Эмира Кустурицы.
Закроется кинофорум 7 марта концертом сербского певца.