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Компания-застройщик «Брусника» выразила готовность избавить Омск от частного сектора

7 февраля 2023, 09:46
Фото: 1MI
иллюстрация
В «Бруснике» высказали мнение об одной из неутихающих омских повесток.

Во время встречи с представителями омских телеграмм-каналов Александр Бурков сообщил о том, как застройщики смотрят на то, чтобы «взяться» за частный сектор в центре Омска.

Губернатор отметил, что не только компания «Шато» рассматривает территории в центре города, но и федеральный застройщик «Брусника», который только пришел в Омск с проектом «Кварталы Драверта». Им понравилась планировка города. Застройка центра, по их оценке — перспективный проект. Эти места всегда будут оставаться центром, улицы достаточно широки для размещения многоквартирных домов, социальных и торговых объектов. Земли много.

Такой проект потребует около 10 лет. Пока же «Брусника» занимается строительством нового микрорайона на левом берегу Иртыша. Первое положительное заключение экспертизы на постройку жилого дома «Брусника» получила месяц назад.

Стройка десятилетия. В Омске первый дом «Брусники» прошел экспертизу
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#Дарья Зыкова#Омск#Строительство#Брусника#Частный сектор#Благоустройство города#Архитектура#Общество#Город#Экономика#Новости#Александр Бурков
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