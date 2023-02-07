Компания-застройщик «Брусника» выразила готовность избавить Омск от частного сектора

Губернатор отметил, что не только компания «Шато» рассматривает территории в центре города, но и федеральный застройщик «Брусника», который только пришел в Омск с проектом «Кварталы Драверта». Им понравилась планировка города. Застройка центра, по их оценке — перспективный проект. Эти места всегда будут оставаться центром, улицы достаточно широки для размещения многоквартирных домов, социальных и торговых объектов. Земли много.



Такой проект потребует около 10 лет. Пока же «Брусника» занимается строительством нового микрорайона на левом берегу Иртыша. Первое положительное заключение экспертизы на постройку жилого дома «Брусника» получила месяц назад.