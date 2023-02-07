Форум «Дальний Восток – зима открытий» пройдёт на Камчатке 20–21 февраля

В рамках основной программы мероприятия пройдут семь деловых сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и выездная секция. Помимо этого, 20 февраля, в нулевой день, ожидается несколько важных мероприятий. Главным событием форума станет пленарное заседание. На нем будут обсуждаться Дальний Восток и Арктика в качестве направлений туризма в РФ. Заседание посетят представители федеральных и региональных органов власти, эксперты в туристической сфере и в области гостеприимства, а также представители бизнес-сообщества.