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Форум «Дальний Восток – зима открытий» пройдёт на Камчатке 20–21 февраля

7 февраля 2023, 10:20
Фото: pxhere.com
Стала известна основная программа делового форума «Дальний Восток – зима открытий», который состоится 21–22 февраля на Камчатке в рамках фестиваля «Берингия-2023». Мероприятие имеет статус официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!».

 

На официальном сайте форума можно увидеть список площадок и саму программу. Мероприятие состоится в Камчатском выставочно-туристическом центре в Петропавловске-Камчатском, пишет vostokmedia.com

В рамках основной программы мероприятия пройдут семь деловых сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и выездная секция. Помимо этого, 20 февраля, в нулевой день, ожидается несколько важных мероприятий. Главным событием форума станет пленарное заседание. На нем будут обсуждаться Дальний Восток и Арктика в качестве направлений туризма в РФ. Заседание посетят представители федеральных и региональных органов власти, эксперты в туристической сфере и в области гостеприимства, а также представители бизнес-сообщества.

Как отметил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, развитие дальневосточного направления считается стратегической задачей для России. В связи с этим туризм тут имеет ключевую роль.

Отмечается, что 21 февраля состоятся деловые сессии, которые будут посвящены созданию комфортной городской среды, развитию проектов, нацеленных на оздоровление отдыхающих, и круизному туризму. Кроме того, участники обговорят внедрение научно-познавательных маршрутов, развитие малой авиации, возведение гостиниц в лесном фонде.

22 февраля начнется обсуждение развития туристической инфраструктуры, а также таких видов туризма, как деловой, экологический, событийный и промышленный. Участники мероприятия затронут и новые направления в отрасли. Отдельное внимание уделят вопросам классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников.

Также 20 февраля пройдет специальная программа, направленная на бизнесменов Камчатки, работающих в области туризма и гостеприимства.

Форум проводит правительство Камчатского края при поддержке Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития России, Фонда Росконгресс, а также Агентства стратегических инициатив и Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.

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