Еще на месяц. «Сухой закон» в омских Черемушках предложили продлить до 1 апреля

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Министерство экономики Омской области отправило проект постановления на антикоррупционную экспертизу. В постановлении предлагают еще на месяц продлить запрет на продажу спиртного в омских Черемушках, где расположен учебный центр.
«Проектом предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в период проведения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, объявленной Указом № 647, на территории, прилегающей к местам размещения мобилизованных лиц», — сообщают в пояснительной записке.
Напомним, что в Черемушках продлили действие «сухого закона» до марта. Новый запрет предлагают продлить до 1 апреля.
Отметим, что данное ограничение не коснется заведений общепита, а только продуктовых магазинов.