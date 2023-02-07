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Published Сегодня, 05:56

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Еще на месяц. «Сухой закон» в омских Черемушках предложили продлить до 1 апреля

7 февраля 2023, 05:56
Фото: Город55

Запрет на продажу спиртного в омских Черемушках предложили продлить еще на месяц

В местных продуктовых магазинах из-за частичной мобилизации 4 месяца не продают алкоголь.

Министерство экономики Омской области отправило проект постановления на антикоррупционную экспертизу. В постановлении предлагают еще на месяц продлить запрет на продажу спиртного в омских Черемушках, где расположен учебный центр.

«Проектом предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в период проведения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, объявленной Указом № 647, на территории, прилегающей к местам размещения мобилизованных лиц», — сообщают в пояснительной записке.

Напомним, что в Черемушках продлили действие «сухого закона» до марта. Новый запрет предлагают продлить до 1 апреля.

Отметим, что данное ограничение не коснется заведений общепита, а только продуктовых магазинов.

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#Ксения Карагодина#Запрет продажи#Спиртные напитки#Общество#Город#Мобилизованные#Новости#Омск#Омская область
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