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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Эпидемии нет. В Роспотребнадзоре успокоили омичей по поводу гриппа и ОРВИ

7 февраля 2023, 05:24
Фото: 1MI
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В омском Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ

По информации ведомства, эпидемический сезон в регионе продолжается, но показатели значительно ниже критических порогов.

В Роспотребнадзоре по Омской области озвучили актуальные данные о заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Так, по данным ведомства, с 30 января по 5 февраля текущего года в регионе показатель заболеваемости гриппом и ОВИ зафиксирован на уровне в 66.7 на 10 тысяч населения, что на 44,9% ниже эпидемического порога.

«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за обозначенный период заболеваемость населения обусловлена вирусами гриппа и вирусами не гриппозной этиологии, — РС-вирусами, риновирусами, аденовирусами и метапневмовирусами», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

При этом на вирусы риппа приходится 45,0% всех случаев заболеваемости, из них вирус гриппа В — 40,0%, а вирус гриппа А — 5,0%.

Вирусы негриппозной этиологии составили 55,0%, в том числе РС составили 20,0%, риновирусы — 15,0%, аденовирусы — 10,0%, метапневмовирусы — 5,0% и COVID-19 — 5,0%.

#Василий Попов#ЧП#Вирус#Грипп#Коронавирус COVID-19#Заболеваемость#Общество#Город#Происшествия#Медицина#Новости#Омск#Омская область#Россия
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