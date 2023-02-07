Эпидемии нет. В Роспотребнадзоре успокоили омичей по поводу гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре по Омской области озвучили актуальные данные о заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Так, по данным ведомства, с 30 января по 5 февраля текущего года в регионе показатель заболеваемости гриппом и ОВИ зафиксирован на уровне в 66.7 на 10 тысяч населения, что на 44,9% ниже эпидемического порога.