Чиновники хотят увеличить плотность застройки в самом центре Омска

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Совсем скоро в Омске должны пройти общественные обсуждения, связанные с изменениями основных параметров застройки в отдельных частях города. Глава администрации Сергей Шелест уже подписал соответствующее постановление. Из документа следует, что речь пойдет, в частности, о «предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
В списке из девяти пунктов привлекают внимание первые два. Это участки с кадастровыми номерами 55:36:040 116:137 и 55:36:040 116:2036, почтовые адреса которых — Интернациональная, 29, и Коммунистическая, 45. Они расположены в самом центре Омска, между кинотеатром «Маяковский» и Почтамтом, и прилегают с двух сторон к зданию епархиального управления.
На обоих участках мэрия предлагает «увеличение максимального коэффициента плотности застройки земельного участка до 3,0», а на первом — еще и «увеличение максимальной высоты зданий, строений, сооружений до 25 м». Делается это, согласно документу, «в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства».
Общественные обсуждения будут проходить с 9 февраля по 9 марта. С 17 февраля по 1 марта чиновники обязаны проводить «экспозицию Проекта», принимать и регистрировать предложения и замечания, а потом им надо будет подготовить заключение о результатах.