Чиновники хотят увеличить плотность застройки в самом центре Омска

В списке из девяти пунктов привлекают внимание первые два. Это участки с кадастровыми номерами 55:36:040 116:137 и 55:36:040 116:2036, почтовые адреса которых — Интернациональная, 29, и Коммунистическая, 45. Они расположены в самом центре Омска, между кинотеатром «Маяковский» и Почтамтом, и прилегают с двух сторон к зданию епархиального управления.