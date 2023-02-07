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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Четыре сибирских регионах оказались в зоне, где могут обрушиться здания

Сегодня, 09:37
По данным Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС, в связи с сильными снегопадами и резким изменением температуры воздуха могут стать не такими прочными здания в ряде сибирских регионов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на институт, из-за сильных снегопадов и оттепелей снег становится намного тяжелее — в несколько раз. Что увеличивает риск происшествий такого рода. Он растет и из-за не проводящейся вовремя и плохой уборки снега и наледей, ремонтных работ и по другим причинам.

Специалисты института считают, что здания могут обрушиться в таких регионах, как Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области и Республика Тыва.

Как показывает статистика за многие годы, в феврале становится больше различных обрушений. Рушатся широкопролетные конструкции и ветхие кровли зданий.

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