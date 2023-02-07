Четыре сибирских регионах оказались в зоне, где могут обрушиться здания

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на институт, из-за сильных снегопадов и оттепелей снег становится намного тяжелее — в несколько раз. Что увеличивает риск происшествий такого рода. Он растет и из-за не проводящейся вовремя и плохой уборки снега и наледей, ремонтных работ и по другим причинам.