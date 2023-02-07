Четверо омичей удостоились высоких государственных наград по указу Путина

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
6 февраля на портале правовой информации опубликовали подписанный указ президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Особой наградой отмечен тренер сборной России по биатлону и профессор СибГуФКа Николай Загурский. Ему вручат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» отметили декана лечебного факультета и завкафедрой офтальмологии ОмГМУ Олега Лебедева, а также его коллег — завкафедрой анатомии человека Ирину Путалову и декана стоматологического факультета Ларису Ломиашвили.