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Четверо омичей удостоились высоких государственных наград по указу Путина

7 февраля 2023, 09:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Омские спортсмены и медики удостоились высоких наград. Президент подписал соответствующий указ.

6 февраля на портале правовой информации опубликовали подписанный указ президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Особой наградой отмечен тренер сборной России по биатлону и профессор СибГуФКа Николай Загурский. Ему вручат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» отметили декана лечебного факультета и завкафедрой офтальмологии ОмГМУ Олега Лебедева, а также его коллег — завкафедрой анатомии человека Ирину Путалову и декана стоматологического факультета Ларису Ломиашвили.

Путин наградил двух омских железнодорожников
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#Дарья Зыкова#Награда#Орден#Медаль#Президент РФ#Указ президента#Спорт#Медицина#Общество#Новости#Омская область#Омск#Владимир Путин
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