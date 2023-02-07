Челябинск обзаведется самой большой на Урале соборной мечетью

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на соцсети, мечеть вместе с подвалом будет состоять из четырех этажей. Там будут залы, в которых смогут отдельно молиться мужчины и женщины.
При мечети запланировано открытие медресе и библиотеки. Мечеть будет площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.
«Челэкспертиза» уже одобрила данный проект. Первый камень на месте, где должна появиться будущая мечеть, заложили еще в 2019 году.
Старая мечеть на улице Елькина, построенная в 19 веке, уже мала для такого большого количества прихожан.