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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Челябинск обзаведется самой большой на Урале соборной мечетью

Сегодня, 09:35
В Челябинске на улице Героев Танкограда появится самая большая на Урале соборная мечеть с минаретом высотой свыше 60 метров. Она сможет принять одновременно 900 прихожан.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на соцсети, мечеть вместе с подвалом будет состоять из четырех этажей. Там будут залы, в которых смогут отдельно молиться мужчины и женщины.

При мечети запланировано открытие медресе и библиотеки. Мечеть будет площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.

«Челэкспертиза» уже одобрила данный проект. Первый камень на месте, где должна появиться будущая мечеть, заложили еще в 2019 году.

Старая мечеть на улице Елькина, построенная в 19 веке, уже мала для такого большого количества прихожан.



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