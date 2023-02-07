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Published Сегодня, 11:48

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15 лет в Сбере. Новой управляющей омского отделения стала Наталья Корнева

7 февраля 2023, 11:48
Фото: Телеграм-канал Александра Буркова

Омское отделение Сбербанка возглавила Наталья Корнева

Ранее Корнева была заместителем управляющего красноярского отделения банка.

Руководство омским отделением Сбербанка доверили Наталье Корневой, которая уже более 15 лет работает в компании. Новую управляющую представил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков.

Наталья Корнева имеет богатый профессиональный опыт. В ее портфолио — работа с инвестионными проектами и концессионными соглашениями, кураторство первых крупных концессий в ХМАО. С Омском, как оказалось, ей тоже довелось уже поработать в 2008–2009 годах. Тогда Корнева рассматривала омские строительные проекты.

«Надеюсь, Наталья Валериевна полюбит омскую землю и омичей. По своему опыту знаю, что здесь есть во что влюбляться и кого любить», — пожелал Бурков успехов новой управляющей.

Добавим, что прошлый глава омского отделения банка Сергей Коновалов покинул свой пост в начале февраля. На своей должности он успел поработать три года, а теперь решил сменить сферу деятельности.

Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера
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#Юлия Истомина#Банк#Сбер#Назначение#Губернатор#Общество#Экономика#Новости#Омск#Александр Бурков#Наталья Корнева
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