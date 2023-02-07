15 лет в Сбере. Новой управляющей омского отделения стала Наталья Корнева

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Руководство омским отделением Сбербанка доверили Наталье Корневой, которая уже более 15 лет работает в компании. Новую управляющую представил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков.
Наталья Корнева имеет богатый профессиональный опыт. В ее портфолио — работа с инвестионными проектами и концессионными соглашениями, кураторство первых крупных концессий в ХМАО. С Омском, как оказалось, ей тоже довелось уже поработать в 2008–2009 годах. Тогда Корнева рассматривала омские строительные проекты.
«Надеюсь, Наталья Валериевна полюбит омскую землю и омичей. По своему опыту знаю, что здесь есть во что влюбляться и кого любить», — пожелал Бурков успехов новой управляющей.
Добавим, что прошлый глава омского отделения банка Сергей Коновалов покинул свой пост в начале февраля. На своей должности он успел поработать три года, а теперь решил сменить сферу деятельности.