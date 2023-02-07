15 лет в Сбере. Новой управляющей омского отделения стала Наталья Корнева

Наталья Корнева имеет богатый профессиональный опыт. В ее портфолио — работа с инвестионными проектами и концессионными соглашениями, кураторство первых крупных концессий в ХМАО. С Омском, как оказалось, ей тоже довелось уже поработать в 2008–2009 годах. Тогда Корнева рассматривала омские строительные проекты.