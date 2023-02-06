Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Транспортная система в Омске функционирует, постоянно преодолевая целый набор трудностей. Одна из них — нехватка сидячих мест, из-за которой сотрудники ГИБДД регулярно останавливают маршрутки со стоящими пассажирами и составляют на водителей протоколы.
Можно предположить, что в этой ситуации интересы двух ведомств отчасти противоречат друг другу. ГИБДД заинтересована в строгом соблюдении всех правил пассажирских перевозок вне зависимости от реальных удобств горожан (а мы понимаем, что главное удобство здесь — возможность быстро уехать со своей остановки). Для департамента транспорта городской администрации главное — чтобы система выполняла свою ключевую обязанность, то есть перевозила людей.
Мы обратились в дептранс, чтобы выяснить, как чиновники относятся к этой проблематике. Нам объяснили, что «критерий оценки заполняемости пассажирского транспорта» в нормативных документах не разработан, но в часы пик заполняемость явно стремится к 100%. Запланированное время ожидания на остановке варьируется в зависимости от пассажиропотока на конкретном маршруте, возможность перевозки людей стоя зависит только от технических характеристик конкретного транспорта и ПДД, администрация это не регулирует.
— В соответствии со статьей № 3 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», — ответили нам в департаменте, — одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.
Из всего этого чиновники заключают, что никакой проблемы нет. Они даже не ведут статистику по количеству протоколов, выписанных ГИБДД за переполненные салоны маршруток, хотя эти данные явно помогли бы департаменту в анализе и планировании работы.
— В связи с изложенным обсуждение проблемы с ГИБДД является нецелесообразным, — заключает директор дептранса Вадим Кормилец в письменном ответе на запрос Города55.
Кстати, статья КоАП № 12.23, «Нарушение правил перевозки людей», предполагает штраф в 500 рублей.