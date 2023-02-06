Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров

Мы обратились в дептранс, чтобы выяснить, как чиновники относятся к этой проблематике. Нам объяснили, что «критерий оценки заполняемости пассажирского транспорта» в нормативных документах не разработан, но в часы пик заполняемость явно стремится к 100%. Запланированное время ожидания на остановке варьируется в зависимости от пассажиропотока на конкретном маршруте, возможность перевозки людей стоя зависит только от технических характеристик конкретного транспорта и ПДД, администрация это не регулирует.