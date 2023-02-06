Землетрясение в Турции произошло далеко от любимых россиянами туристических мест

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Эпицентр землетрясения зафиксировали в 37 километрах от города Газиантеп. В нём проживает свыше миллиона человек. Максимальная сила толчков достигла 7,8 баллов. Пишет NEWS.ru
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что рейсы из РФ в Анкару, Стамбул, Измир и Анталью выполняются по расписанию. При этом, по его словам, в СТамбуле толчки не ощущались, в Анталье тоже спокойная обстановка.
Турецкое правительство поделилась актуальными на данный момент сведениями о пострадавших и разрушениях. Погибло 284 человека, ранено не менее 2323-х, разрушено минимум 1700 зданий.