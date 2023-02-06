Землетрясение в Турции произошло далеко от любимых россиянами туристических мест

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что рейсы из РФ в Анкару, Стамбул, Измир и Анталью выполняются по расписанию. При этом, по его словам, в СТамбуле толчки не ощущались, в Анталье тоже спокойная обстановка.