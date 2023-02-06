Зарплата с пятью нулями. Кому в Омской области готовы платить от 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, кому в Омской области работодатели готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. Больше всех в регионе могут зарабатывать водители, продажники, машинисты и врачи.
От 100 000 до 300 000 рублей предлагают офтальмологу-витреоретинальному хирургу в клинической офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева. Требуется специалист с опытом работы от 5 лет, владеющий всем комплексом оптико-реконструктивной хирургии при тяжелых травматических повреждениях глаза и хирургии заднего отрезка глаза.
Еще один врач на должность с высокой зарплатой требуется в селе. В рамках программы «Земский фельдшер» в больнице села Нижняя Омска открыта вакансия участкового терапевта с зарплатой от 100 тысяч на пятидневную 36-часовую рабочую неделю.
Торговый представитель, готовый взяться за продажу элитных швейцарских сейфов, может зарабатывать 150 -500 тысяч рублей в месяц. Предстоит общение клиентами по собственной базе, подготовка коммерческих предложений. Работодатель обещает от 100 до 300 тысяч комиссионных с каждой продажи сейфа, в зависимости от модели.
Машинистам спецтехники также можно неплохо зарабатывать: на строительство автодороги Казань-Екатеринбург требуется бульдозерист с зарплатой от 120 тысяч рублей, а машинисту экскаватора-погрузчика с опытом работы от 5 лет готовы платить от 100 тысяч.
Высокие зарплаты предлагают и водителям: водителю-курьеру на личном авто обещают 120 -140 тысяч рублей за доставку продуктов из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».
Напомним, что в конце января Омскстат предоставил информацию об уровне средней заработной платы в Омской области. Статистики подсчитали, что в ноябре 2022 года средняя зарплата составила 48 645 рублей. За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.