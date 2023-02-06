Зарплата с пятью нулями. Кому в Омской области готовы платить от 100 тысяч рублей

Напомним, что в конце января Омскстат предоставил информацию об уровне средней заработной платы в Омской области. Статистики подсчитали, что в ноябре 2022 года средняя зарплата составила 48 645 рублей. За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.