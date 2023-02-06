Вытащили с того света. В Омске врачи спасли пациента с тяжелейшей патологией

Омские врачи спасли пациента с сосудистой патологией и тяжелейшим кардиогенным шоком. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что мужчина поступил на шунтирование для восстановления кровообращения в областную клиническую больницу в конце прошлого года. Состояние пациента было настолько тяжелым, что медики приняли решение провести срочную операцию.