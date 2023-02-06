Вытащили с того света. В Омске врачи спасли пациента с тяжелейшей патологией

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 05:01
Омские врачи спасли пациента с сосудистой патологией и тяжелейшим кардиогенным шоком. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что мужчина поступил на шунтирование для восстановления кровообращения в областную клиническую больницу в конце прошлого года. Состояние пациента было настолько тяжелым, что медики приняли решение провести срочную операцию.
В послеоперационном периоде у пациента развился кардиогенный шок. Низкое артериальное давление могло привести к смерти мужчины. Врачи приняли решение использовать необычный аппарат.
«Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации используется в самых крайних случаях и этот случай тогда наступил. Суть его в том, что через бедренную артерию в аорту заводится специальный пластиковый баллон, который синхронно, в унисон с работой сердца подается газ-гелий через аппаратную систему и также синхронно оттуда удаляется, создавая благоприятное для сердца движение крови в аорте», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Михаил Дмитриев. — «Без промедления кардиохирургическая бригада его установила и был получен эффект. Гемодинамика стабилизировалась и риск неминуемой смерти отошел на второй план».
Также врач добавил, что функция сердца полностью восстановилась, но для возвращения к нормальной жизни необходимо будет пройти курс реабилитации.