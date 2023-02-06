Вытащил деньги из сумки. В Омске будут судить вологжанина за кражу на вокзале

Следователи выяснили, что в январе этого года обвиняемый вытащил из сумки спящего пассажира портмоне, банковские карты и другие вещи. Инцидент произошел в зале ожидания вокзала. Банковской картой потерпевшего мужчина сразу же воспользовался. Он оплатил покупки в магазине на привокзальной площади. Вологжанина задержали сотрудники транспортной полиции.