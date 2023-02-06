Вытащил деньги из сумки. В Омске будут судить вологжанина за кражу на вокзале

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
В Ленинском районном суде Омска рассмотрят дело о краже на железнодорожном вокзале. Как сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, в преступлении обвиняют жителя Вологодской области.
"В Омской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Вологодской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из сумки, находившейся при потерпевшем), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета)", - сообщили в ведомстве.
Следователи выяснили, что в январе этого года обвиняемый вытащил из сумки спящего пассажира портмоне, банковские карты и другие вещи. Инцидент произошел в зале ожидания вокзала. Банковской картой потерпевшего мужчина сразу же воспользовался. Он оплатил покупки в магазине на привокзальной площади. Вологжанина задержали сотрудники транспортной полиции.