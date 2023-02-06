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Вытащил деньги из сумки. В Омске будут судить вологжанина за кражу на вокзале

6 февраля 2023, 02:14
Фото: Город55

В Омске под суд отправится житель Вологодской области за кражу денег и вещей

Мужчина украл деньги и вещи у спящего пассажира.

В Ленинском районном суде Омска рассмотрят дело о краже на железнодорожном вокзале. Как сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, в преступлении обвиняют жителя Вологодской области. 

"В Омской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Вологодской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из сумки, находившейся при потерпевшем), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета)", - сообщили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в январе этого года обвиняемый вытащил из сумки спящего пассажира портмоне, банковские карты и другие вещи. Инцидент произошел в зале ожидания вокзала. Банковской картой потерпевшего мужчина сразу же воспользовался. Он оплатил покупки в магазине на привокзальной площади. Вологжанина задержали сотрудники транспортной полиции.

 

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Полицейские#Кража#Вокзал#Уголовное дело#Омск#Омская область
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