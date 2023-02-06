Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Якутии ребенок оказался на улице в 45-градусный мороз из-за домашней работы

Сегодня, 07:02
Жительница якутского села Петровка избила своего сына, так как он не сделал уроки. После этого женщина выставила его на улицу.

Инцидент случился в декабре 2022 года. Мать рассердилась на мальчика из-за того, что он не сделал уроки, и избила его. Потом она выгнала его на улицу без верхней одежды, а спустя время снова начала бить его ремнем, передает Общественная служба новостей со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве уточнили, о на улице в это время было 45 градусов мороза. Пострадавшего мальчика госпитализировали. В момент совершения деяния женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Следователи открыли уголовное дело по статье 156 УК РФ, ребенка изъяли из семьи.

Подпишитесь
Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
Сегодня, 03:30
Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену
Сегодня, 08:50
«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации
Сегодня, 05:34
Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров
Сегодня, 05:53
Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
Сегодня, 03:03
«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию
Сегодня, 07:05