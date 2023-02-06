В Якутии ребенок оказался на улице в 45-градусный мороз из-за домашней работы

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Инцидент случился в декабре 2022 года. Мать рассердилась на мальчика из-за того, что он не сделал уроки, и избила его. Потом она выгнала его на улицу без верхней одежды, а спустя время снова начала бить его ремнем, передает Общественная служба новостей со ссылкой на прокуратуру региона.
В ведомстве уточнили, о на улице в это время было 45 градусов мороза. Пострадавшего мальчика госпитализировали. В момент совершения деяния женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Следователи открыли уголовное дело по статье 156 УК РФ, ребенка изъяли из семьи.