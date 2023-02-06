В Якутии ребенок оказался на улице в 45-градусный мороз из-за домашней работы

Инцидент случился в декабре 2022 года. Мать рассердилась на мальчика из-за того, что он не сделал уроки, и избила его. Потом она выгнала его на улицу без верхней одежды, а спустя время снова начала бить его ремнем, передает Общественная служба новостей со ссылкой на прокуратуру региона.