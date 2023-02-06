В России ужесточат правила строительства гостиниц

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Министрою и другим ведомствам подготовить и внести в Государственную думу РФ соответствующий проект закона, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
В Минприроды пояснили, что в настоящее время проект закона готовится к отправке в федеральные органы для согласования, а его положения могут быть скорректированы.
Предложенная мера может стать дополнительной гарантией того, что на возводящемся объекте все параметры будут соответствовать установленным нормативам. Это касается, в том числе, озеленения, выбросов в атмосферу, водоснабжения, вывоза отходов.
Впрочем, как предупреждают специалисты, строительство туристической инфраструктуры может существенно подорожать, что в перспективе способно замедлить темпы развития внутреннего туризма.