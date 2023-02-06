В России снова выросло число мигрантов

Одновременно с наплывом мигрантов выросла и преступность. В соответствии с данными отчета МВД, гражданами иностранных государств и лицами без гражданства в 2022 году было совершено 40,2 тыс. преступлений — это на 10,3% больше, чем по итогам периода с января по декабрь 2021 года.