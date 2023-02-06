В России снова выросло число мигрантов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Основные потоки мигрантов идут из Узбекистана, Украины, из Киргизии и Таджикистана, уточнил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Причина — окончательное снятие антиковидных ограничений, снижение стоимости билетов и увеличение количества рейсов, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
Одновременно с наплывом мигрантов выросла и преступность. В соответствии с данными отчета МВД, гражданами иностранных государств и лицами без гражданства в 2022 году было совершено 40,2 тыс. преступлений — это на 10,3% больше, чем по итогам периода с января по декабрь 2021 года.
Как отмечает эксперт в сфере миграции Вадим Кожаев, одна из основных причин противоправной деятельности в России иностранных граждан — незнание языка. По словам Кожаева, фиксируется определенный рост числа задержанных молодых людей с иностранным гражданством, которые в силу незнания русского языка вовлекаются в незаконный оборот наркотиков.
Кроме того, эксперты связывают рост «иностранной» преступности с тем, что в период пандемии активность криминала в целом существенно сократилась.