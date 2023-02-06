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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Омской области в пожаре погиб 72-летний пенсионер

6 февраля 2023, 07:06
Фото: 1MI
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Причиной возгорания эксперты предварительно назвали неосторожное обращение с огнем.

В Большереченском районе Омской области инициировали проверку из-за пожара в селе Ингалы. Огонь унес жизнь 72-летнего мужчины.

«В воскресенье, 5 февраля, около 15 часов загорелся один из частных дома в селе. Во время тушения пожара из строения в безопасную зону вынесли пожилого хозяина», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пенсионера. Что касается причин пожара, то, предварительно, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводится проверка.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Пожары#Пенсионеры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Большереченский район
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