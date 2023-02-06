В Омской области в пожаре погиб 72-летний пенсионер

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Большереченском районе Омской области инициировали проверку из-за пожара в селе Ингалы. Огонь унес жизнь 72-летнего мужчины.
«В воскресенье, 5 февраля, около 15 часов загорелся один из частных дома в селе. Во время тушения пожара из строения в безопасную зону вынесли пожилого хозяина», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пенсионера. Что касается причин пожара, то, предварительно, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Проводится проверка.