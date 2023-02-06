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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В Омской области назначили нового министра строительства

6 февраля 2023, 05:21
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
Ранее Александр Рашко возглавлял «Государственную экспертизу Омской области»

В Омской области назначили нового министра строительства. Им стал Александр Рашко. В должность он вступил с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Нового руководителя ведомства представили на аппаратном совещании кабинета министров.

«Ваша первоочередная задача – провести аудит по всем строительным объектам, определить статус работ по каждому из них. По итогам жду предложения по мерам, которые назрели в отношении ряда подрядчиков – расторгаемся и ищем новых, либо значительно ускоряемся по темпам строительства», – обратился к новому главе регионального минстроя Александр Бурков.

 В пресс-службе правительства также сообщили, что Александр Рашко с 2019 года занимал пост замдиректора-главного инженера КУ «Омскоблстройзаказчик», а с апреля 2021 года по настоящее время руководил «Государственной экспертизой Омской области». 

Министерство строительства осталось без руководителя в конце прошлого года. 1 декабря трудовой контракт с министром строительства Михаилом Губиным и его первым заместителем Евгением Нестеровым будет расторгнут.

Минстрой Омской области остался без главы и его заместителя
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#Евгений Игишев#Политика#Министр строительства#Омск#Омская область#Александр Рашко#Александр Бурков
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