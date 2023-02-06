Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Омской области назначили нового министра строительства. Им стал Александр Рашко. В должность он вступил с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Нового руководителя ведомства представили на аппаратном совещании кабинета министров.
«Ваша первоочередная задача – провести аудит по всем строительным объектам, определить статус работ по каждому из них. По итогам жду предложения по мерам, которые назрели в отношении ряда подрядчиков – расторгаемся и ищем новых, либо значительно ускоряемся по темпам строительства», – обратился к новому главе регионального минстроя Александр Бурков.
В пресс-службе правительства также сообщили, что Александр Рашко с 2019 года занимал пост замдиректора-главного инженера КУ «Омскоблстройзаказчик», а с апреля 2021 года по настоящее время руководил «Государственной экспертизой Омской области».
Министерство строительства осталось без руководителя в конце прошлого года. 1 декабря трудовой контракт с министром строительства Михаилом Губиным и его первым заместителем Евгением Нестеровым будет расторгнут.