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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Омской области голодные кошки объели лицо своей хозяйке

6 февраля 2023, 08:38
Фото: 1MI
Иллюсрация
Без еды, по предварительным данным, животные просидели больше недели.

В Саргатском районе Омской области силовики устанавливают все причины смерти 62-летней пенсионерки, тело которой нашли в одном из частных домов в деревне Тамбовка.

«Тело женщины было обнаружено 1 февраля. На лице у женщины обнаружены следы от укусов животных. Здесь же в помещении находились две домашние кошки, которые, вероятно, и объели хозяйку», — пояснили Городу55 источник в экстренных службах.

Предположительно, пенсионерка умерла примерно неделю назад от сердечной недостаточности. Однако точная причина смерти будет установлена после гистологического исследования.

Напомним, что это уже второй подобный случай. Как ранее сообщал Город55, в Омске в одной из квартир дома по улице 70 лет Октября было найдено тело 79-летней пенсионерки, которую объели кошки и собаки.

В Омске домашние животные съели хозяйку
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#Василий Попов#ЧП#Смерть#Животные#Домашние животные#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Саргатский район
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