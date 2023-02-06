В омском фонде капремонта определились, кто займет должность директора

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В минувшую пятницу в фонде капитального ремонта приняли решение назначить на пост руководителя Александра Хомина, ранее исполняющего обязанности директора в организации. Его официальное представление состоится завтра, 7 февраля, сообщает издание «Новый Омск».
В конкурсе на вакантную должность принимали участие три человека. Помимо Хомина, за кресло директора боролись бывший замминистра энергетики региона Дмитрий Кобзев и экс-руководитель городского «Центра содержания и хранения имущества» Александр Суханов. Проходной бал в конкурсе набрал только Александр Хомин.
Исполняющим обязанности директора регионального фонда капитального ремонта Александр Хомин стал в середине января. Ранее он занимал должность директора по техническим вопросам.
В декабре 2022 года Министерство энергетики и ЖКК Омской области обнародовало распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности главы Регионального фонда капремонта. За работу будущему главе Фонда капремонта готовы платить оклад в размере 90 тыс рублей и еще 30% от оклада в качестве выплаты за интенсивность труда. В общей сложности зарплата составит порядка 117 тыс рублей