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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:23

В омском фонде капремонта определились, кто займет должность директора

6 февраля 2023, 06:23
Фото: 1MI
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В итоговый этап конкурса на пост руководителя вышел Александр Хомин, который сейчас исполняет обязанности директора

В минувшую пятницу в фонде капитального ремонта приняли решение назначить на пост руководителя Александра Хомина, ранее исполняющего обязанности директора в организации. Его официальное представление состоится завтра, 7 февраля, сообщает издание «Новый Омск».

В конкурсе на вакантную должность принимали участие три человека. Помимо Хомина, за кресло директора боролись бывший замминистра энергетики региона Дмитрий Кобзев и экс-руководитель городского «Центра содержания и хранения имущества» Александр Суханов. Проходной бал в конкурсе набрал только Александр Хомин.

Исполняющим обязанности директора регионального фонда капитального ремонта Александр Хомин стал в середине января. Ранее он занимал должность директора по техническим вопросам.

В декабре 2022 года Министерство энергетики и ЖКК Омской области обнародовало распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности главы Регионального фонда капремонта. За работу будущему главе Фонда капремонта готовы платить оклад в размере 90 тыс рублей и еще 30% от оклада в качестве выплаты за интенсивность труда. В общей сложности зарплата составит порядка 117 тыс рублей

Названо имя главного кандидата на пост нового главы Фонда капремонта Омской области
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#Евгений Игишев#Фонд капремонта#Директор#Руководитель#Город#Омск#Омская область
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