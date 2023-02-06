В омском фонде капремонта определились, кто займет должность директора

В декабре 2022 года Министерство энергетики и ЖКК Омской области обнародовало распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности главы Регионального фонда капремонта. За работу будущему главе Фонда капремонта готовы платить оклад в размере 90 тыс рублей и еще 30% от оклада в качестве выплаты за интенсивность труда. В общей сложности зарплата составит порядка 117 тыс рублей