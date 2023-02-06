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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Омске в сауне «Лабиринт» загадочно умер молодой мужчина

6 февраля 2023, 06:28
Фото: Скрин с сервиса ЯндексПанорама
Причина смерти омича пока не установлена, силовики ждут результаты вскрытия.

В Омске силовики выясняют все причины смерти 34-летнего мужчины, тело которого нашли в сауне «Лабиринт» на улице Володарского, 122.

«В воскресенье, 5 февраля, в 04;24 в одном из номеров сауны был найден труп мужчины. Предварительно, никаких следов насилия эксперты на теле не обнаружили», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Тело омича, который официально нигде не работал и не имел проблем с законом, направили в морг для определения причины смерти. 

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Сауна#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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