В Омске в сауне «Лабиринт» загадочно умер молодой мужчина

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Омске силовики выясняют все причины смерти 34-летнего мужчины, тело которого нашли в сауне «Лабиринт» на улице Володарского, 122.
«В воскресенье, 5 февраля, в 04;24 в одном из номеров сауны был найден труп мужчины. Предварительно, никаких следов насилия эксперты на теле не обнаружили», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Тело омича, который официально нигде не работал и не имел проблем с законом, направили в морг для определения причины смерти.