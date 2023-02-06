В Омске у здания речного вокзала нашли 87-летнего мужчину в шоке и с обморожением

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах инцидента у здания речного вокзала на улице Лермонтова, 2, где накануне нашли едва живого пенсионера.
«В субботу, около 14:20, из МСЧ № 4 поступило сообщение, что к ним доставили 87-летнего мужчину, у которого диагностировали отморожение кистей, предплечий, стоп и обеих голеней», — рассказал Городу55 источник в медицинском учреждении.
Помимо этого мужчина находился в состоянии гипотермии, то есть температура его тела опустилась ниже критических значений.
Как выяснили силовики, в тот день на лежащего на снегу мужчину обратили внимание случайные прохожие, которые и позвонили в скорую помощь. Учитывая повреждения, который получил пенсионер, на улице, вероятнее всего, он пролежал несколько часов.
Сейчас оперативники выясняют, как мужчина оказался в этом месте и почему провел на холоде так много времени.