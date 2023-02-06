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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

SIM-2023 решили проводить иначе. Марафонцы побегут по другой части Омска

6 февраля 2023, 07:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске неожиданно изменили маршрут Сибирского международного марафона

Главное атлетическое мероприятие Омска частично перенесут на левый берег Иртыша. Организаторы марафона посоветовали регистрироваться заранее.

Сегодня началась регистрация на Сибирский международный марафон и забеги-спутники сезона 2023 года, как сообщили на сайте мероприятия.

Традиционный полумарафон-гандикап запланирован на 4 июня, побегут марафонцы от Омской крепости. На 18 июня анонсирован женский «Цветочный забег», трасса пройдет через «Зеленый остров».

Главная часть спортивных мероприятий назначена на 5 августа. На Сибирском международном марафоне можно будет побороться за Кубок России по марафонскому бегу, как и раньше, но на этот раз омичей и гостей города ждет новый формат события.

Маршрут пообещали совсем другой, нежели в прошлые годы.

«Старт расположится на площади „G-Drive Арены“, а финиш будет оборудован под сводами этого современного многофункционального спортивного комплекса. Забеги пройдут по значительно изменённым маршрутам, а марафонская трасса 42,195 км будет проложена по улицам и набережным города в один круг», — рассказали в пресс-службе забега.
Фото: скриншот сайта runsim
На старт Сибирского международного марафона в Омске вышли 4 тысячи бегунов
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#Дарья Зыкова#Спорт#Спортивные соревнования#Сибирский международный марафон#Регистрация#Маршрут#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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