SIM-2023 решили проводить иначе. Марафонцы побегут по другой части Омска

Традиционный полумарафон-гандикап запланирован на 4 июня, побегут марафонцы от Омской крепости. На 18 июня анонсирован женский «Цветочный забег», трасса пройдет через «Зеленый остров».



Главная часть спортивных мероприятий назначена на 5 августа. На Сибирском международном марафоне можно будет побороться за Кубок России по марафонскому бегу, как и раньше, но на этот раз омичей и гостей города ждет новый формат события.