SIM-2023 решили проводить иначе. Марафонцы побегут по другой части Омска

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 08:53
Сегодня началась регистрация на Сибирский международный марафон и забеги-спутники сезона 2023 года, как сообщили на сайте мероприятия.
Традиционный полумарафон-гандикап запланирован на 4 июня, побегут марафонцы от Омской крепости. На 18 июня анонсирован женский «Цветочный забег», трасса пройдет через «Зеленый остров».
Главная часть спортивных мероприятий назначена на 5 августа. На Сибирском международном марафоне можно будет побороться за Кубок России по марафонскому бегу, как и раньше, но на этот раз омичей и гостей города ждет новый формат события.
Маршрут пообещали совсем другой, нежели в прошлые годы.
«Старт расположится на площади „G-Drive Арены“, а финиш будет оборудован под сводами этого современного многофункционального спортивного комплекса. Забеги пройдут по значительно изменённым маршрутам, а марафонская трасса 42,195 км будет проложена по улицам и набережным города в один круг», — рассказали в пресс-службе забега.