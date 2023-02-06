SIM-2023, 70 млн на дороги и зарплата с пятью нулями. Омск за день

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Новость №1. В Омске в 2023 году изменили маршрут Сибирского международного марафона
Мероприятие частично решили перенести на левый берег Иртыша. 4 июня запланирован полумарафон-гандикап, на котором марафонцы побегут от Омской крепости. 18 июня анонсировали женский «Цветочный забег». А уже 5 августа пройдет главная часть спортивных мероприятий. Отметим, что в этом году организаторы марафона посоветовали регистрироваться заранее.
Новость №2. В Омске потратят 70 млн на летнее содержание дорог
В регионе подвели итоги по распределению бюджетных субсидий на содержание автомобильных дорог в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области». Объем субсидий в этом году составит — 70 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Омской области. Денежные средства пойдут на содержание летних дорог. Отметим, что в Омске протяженность автомобильных дорог составляет — 1580 км.
Новость №3. На какой работе можно получать от 100 000 рублей в Омской области
В Омской области больше всех могут зарабатывать водители, продажники, машинисты и врачи, об этом сообщили аналитики сайта Зарплата.ру. Например, офтальмологу-витреоретинальному хирургу предлагают зарплату от 100 тысяч до 300 тысяч руб. Также в регионе от 100 тысяч рублей может заработать участковый терапевт с пятидневным рабочим графиком. Отметим, что торговый представитель, который готов взяться за продажу элитных швейцарских сейфов, может заработать до 500 тысяч рублей в месяц.