SIM-2023, 70 млн на дороги и зарплата с пятью нулями. Омск за день

В Омской области больше всех могут зарабатывать водители, продажники, машинисты и врачи, об этом сообщили аналитики сайта Зарплата.ру. Например, офтальмологу-витреоретинальному хирургу предлагают зарплату от 100 тысяч до 300 тысяч руб. Также в регионе от 100 тысяч рублей может заработать участковый терапевт с пятидневным рабочим графиком. Отметим, что торговый представитель, который готов взяться за продажу элитных швейцарских сейфов, может заработать до 500 тысяч рублей в месяц.