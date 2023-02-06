Штраф 100 тыс. Омичу вынесли приговор за взятку

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сегодня, 6 февраля суд признал виновным и назначил 47-летнему омичу штраф в размере 100 тысяч рублей по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки за заведомо незаконные действия), об этом сообщили СУ СКР по Омской области.
15 апреля 2022 года омич передал взятку в размере 35 тысяч рублей сотруднику таможни, чтобы освободить задержанный автомобиль «Mercedes-Benz» без уплаты таможенных платежей. Об этом сотрудник службы сообщил в подразделение собственной безопасности.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.
Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам, которые представили в отделении по противодействию коррупции Омской таможни и УФСБ России по Омской области.