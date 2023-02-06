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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Штраф 100 тыс. Омичу вынесли приговор за взятку

6 февраля 2023, 09:56
Фото: Город55

В Омске осудили 47-летнего мужчину за попытку дать взятку

Неработающий мужчина получил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сегодня, 6 февраля суд признал виновным и назначил 47-летнему омичу штраф в размере 100 тысяч рублей по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки за заведомо незаконные действия), об этом сообщили СУ СКР по Омской области.

15 апреля 2022 года омич передал взятку в размере 35 тысяч рублей сотруднику таможни, чтобы освободить задержанный автомобиль «Mercedes-Benz» без уплаты таможенных платежей. Об этом сотрудник службы сообщил в подразделение собственной безопасности.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по материалам, которые представили в отделении по противодействию коррупции Омской таможни и УФСБ России по Омской области.

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#Ксения Карагодина#Взятка#Таможня#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Суд#Приговор
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