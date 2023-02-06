Штраф 100 тыс. Омичу вынесли приговор за взятку

Сегодня, 6 февраля суд признал виновным и назначил 47-летнему омичу штраф в размере 100 тысяч рублей по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки за заведомо незаконные действия), об этом сообщили СУ СКР по Омской области.