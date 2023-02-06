Розыск. Омская полиция ищет женщину, расплатившуюся чужой банковской картой

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Омске сотрудники полиции разыскивают женщину, которая предположительно украла денежные средства с банковской карты, об этом сообщают в Управлении МВД России по Омской области.
Студентка вуза обратилась в отдел полиции № 7 УМВД России по Омску. У девушки пропала банковская карта, а чуть позже на телефон начали приходить СМС-оповещения о списании денег. Общая сумма ущерба — 1300 рублей.
Сотрудники отправили запрос в финансовую организацию и узнали, что данной картой расплатились в магазине. Отметим, что женщина, которая предположительно совершила данную покупку, попала на камеры видеонаблюдения.