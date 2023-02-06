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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Розыск. Омская полиция ищет женщину, расплатившуюся чужой банковской картой

6 февраля 2023, 12:29
Фото: Город55
Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Минимальное наказание — штраф 100 тысяч, а максимальное — до 6 лет лишения свободы.

В Омске сотрудники полиции разыскивают женщину, которая предположительно украла денежные средства с банковской карты, об этом сообщают в Управлении МВД России по Омской области.

Студентка вуза обратилась в отдел полиции № 7 УМВД России по Омску. У девушки пропала банковская карта, а чуть позже на телефон начали приходить СМС-оповещения о списании денег. Общая сумма ущерба — 1300 рублей.

Сотрудники отправили запрос в финансовую организацию и узнали, что данной картой расплатились в магазине. Отметим, что женщина, которая предположительно совершила данную покупку, попала на камеры видеонаблюдения.

Фото: Управление МВД России по Омской области
В Омске разыскивается женщина из-за оплаты покупок чужой банковской картой
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#Общество#Город#Происшествия#Банковская карта#Уголовное дело#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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