Путин: Необходимо ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов РФ

Для этого, по его словам, следует разместить в приграничных регионах системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также настроить систему оповещения о ракетном нападении. Кроме того, нужно ликвидировать источники ударов по территории РФ, для чего необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения, а также поражать объекты, которые ведут огонь.