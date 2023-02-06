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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Путин: Необходимо ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов РФ

Сегодня, 10:50
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ отремонтировать или возместить потерю домов, квартир либо иного имущества из-за обстрелов со стороны Украины, а также ликвидировать саму возможность обстрелов.

Российский лидер также отметил, что этот вопрос теперь находится на его личном контроле, пишет Pravda.Ru.

По мнению военного эксперта, основателя портала Military Russia.ru Дмитрия Корнева, никакие другие министерства, кроме Минобороны, не могут обеспечить противовоздушную оборону регионов Российской Федерации.

Для этого, по его словам, следует разместить в приграничных регионах системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также настроить систему оповещения о ракетном нападении. Кроме того, нужно ликвидировать источники ударов по территории РФ, для чего необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения, а также поражать объекты, которые ведут огонь.

И наконец, нужно создать отдельные командования, которые будут отвечать за воздушную оборону приграничных регионов, подчеркнул эксперт.

#Общество
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