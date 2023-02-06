Проще под матрас. Омичи относят деньги в банк реже других россиян

Всего по России объем вкладов на начало декабря прошлого года был 37,8 трлн рублей. В среднем на одного жителя страны приходится около 260 тыс. рублей во вкладах. Но от региона к региону распределение по количеству и объему вкладов неравномерно. Если в Санкт-Петербурге жители держат в банках в среднем почти по 553 тыс. рублей, то в Республике Ингушетия на человека приходится 13,6 тыс. рублей.