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Проще под матрас. Омичи относят деньги в банк реже других россиян

6 февраля 2023, 05:57
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омской области реже других россиян пользуются банковскими вкладами

Омская область заняла 56 место в рейтинге регионов, показывающем, сколько людей складывают сбережения в банк под процент.

РИА «Новости» соотнесли регионы по размеру банковских вкладов от населения. Омская область оказалась в рейтинге на 56 месте.

Всего по России объем вкладов на начало декабря прошлого года был 37,8 трлн рублей. В среднем на одного жителя страны приходится около 260 тыс. рублей во вкладах. Но от региона к региону распределение по количеству и объему вкладов неравномерно. Если в Санкт-Петербурге жители держат в банках в среднем почти по 553 тыс. рублей, то в Республике Ингушетия на человека приходится 13,6 тыс. рублей.

Омская область встала на 56 строчку рейтинга. Объем вкладов на душу населения в регионе 137,2 тыс. рублей, хотя прирост вкладов за 12 месяцев составил 6%. В других валютах содержится доля в 3,9 от общего объема вкладов.

Фото: скриншот Риа Новости
#Дарья Зыкова#Вклады#Инфляция#Новости#Общество#Город#Экономика#Статистика#Рейтинг#Омск#Омская область
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