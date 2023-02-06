Первые изменения. В Омске изменят схему движения на развязке у Ленинградского моста

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
На Ленинградском мосту изменится приоритет движения транспорта на развязке улиц Суворова — Енисейская, по причине проведения капитального ремонта, об этом сообщили в омском департаменте транспорта.
Для оптимизации движения приоритет отдадут транспорту, который движется по ул. Суворова в направлении ул. Енисейская. Отметим, что знаки приоритета согласно схеме установят на данной транспортной развязке.
Напомним, что до 8 февраля омичей опрашивают на портале государственных услуг. Результаты опроса повлияют на построение маршрутов.