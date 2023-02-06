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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Первые изменения. В Омске изменят схему движения на развязке у Ленинградского моста

6 февраля 2023, 10:44
Фото: Город55

На развязке у Ленинградского моста изменится приоритет движения транспорта

Данные изменения помогут снизить плотность трафика на мосту во время работ.

На Ленинградском мосту изменится приоритет движения транспорта на развязке улиц Суворова — Енисейская, по причине проведения капитального ремонта, об этом сообщили в омском департаменте транспорта.

Фото: Администрация г. Омска

Для оптимизации движения приоритет отдадут транспорту, который движется по ул. Суворова в направлении ул. Енисейская. Отметим, что знаки приоритета согласно схеме установят на данной транспортной развязке.

Напомним, что до 8 февраля омичей опрашивают на портале государственных услуг. Результаты опроса повлияют на построение маршрутов.

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#Ксения Карагодина#Транспорт#Общество#Город#Ремонт дорог#Новости#Омск#Омская область
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