«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию

В открытой дискуссии вместе с Игорем Виттелем и экспертами участники обсудят актуальные вопросы, которые касаются санкций и российской экономики, партнерства с Китаем и Турцией, параллельного импорта и отказа Запада от российских энергоносителей.



«Встречи такого уровня очень важны для частного инвестора — прежде всего, уникальной возможностью в неформальной атмосфере пообщаться с экспертами, узнать «из первых рук» о перспективах развития мировой и российской экономик и актуальных трендах, на которые надо обратить особое внимание. Уверена, что конференция вызовет самый пристальный интерес омских инвесторов, в дальнейшем мы планируем сделать такие масштабные встречи регулярными», — говорит директор филиала «Открытие Инвестиции» в г. Омске Светлана Горбачева.