«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
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В конференции, посвященной вопросам инвестирования в текущих условиях, также примут участие начальник отдела брокерского обслуживания «Открытие Инвестиции» Дмитрий Зенков и директор филиала «Открытие Инвестиции» в г. Омске Светлана Горбачева.
В 2022 году тон в глобальной и российской экономике задавала геополитика и связанные с ней риски. Наша экономика довольно успешно адаптировалась к новым реалиям, но Запад продолжает попытки поддерживать санкционное давление, и говорить о полном решении проблем пока не приходится. Какие перспективы видят эксперты, как будет развиваться ситуация в мировой и отечественной экономике в 2023 году?
В открытой дискуссии вместе с Игорем Виттелем и экспертами участники обсудят актуальные вопросы, которые касаются санкций и российской экономики, партнерства с Китаем и Турцией, параллельного импорта и отказа Запада от российских энергоносителей.
«Встречи такого уровня очень важны для частного инвестора — прежде всего, уникальной возможностью в неформальной атмосфере пообщаться с экспертами, узнать «из первых рук» о перспективах развития мировой и российской экономик и актуальных трендах, на которые надо обратить особое внимание. Уверена, что конференция вызовет самый пристальный интерес омских инвесторов, в дальнейшем мы планируем сделать такие масштабные встречи регулярными», — говорит директор филиала «Открытие Инвестиции» в г. Омске Светлана Горбачева.
Участие в конференции бесплатное, приглашаются все желающие. Предварительная регистрация открыта на сайте. Мероприятие состоится 11 февраля 2023 года по адресу: г. Омск, «Конгресс-холл областного экспоцентра», ул. 70 лет Октября, 25/2. Регистрация начинается в 11:00, начало конференции в 11:30.