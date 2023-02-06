Омич сбил подростка на пешеходном переходе напротив академии МВД

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В пресс-службе омской полиции сообщили, что вечером 5 февраля на проспекте Комарова произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Водитель Mitsubishi Lancer не заметил на пешеходном переходе молодого омича.
"Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», мужчина 1963 г.р., двигаясь по проспекту Комарова со стороны улицы Перелета, в районе дома № 7 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.
В результате аварии парня отвезли в больницу.
В Госавтоинспекции сообщили, что за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 8 получили ранения.