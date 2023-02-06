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Updated Сегодня, 04:23

Омич сбил подростка на пешеходном переходе напротив академии МВД

6 февраля 2023, 04:23
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
ДТП произошло в воскресенье вечером.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что вечером 5 февраля на проспекте Комарова произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Водитель Mitsubishi Lancer не заметил на пешеходном переходе молодого омича. 

"Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», мужчина 1963 г.р., двигаясь по проспекту Комарова со стороны улицы Перелета, в районе дома № 7 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.

В результате аварии парня отвезли в больницу.

В Госавтоинспекции сообщили, что за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 8 получили ранения.

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#ДТП#Авария#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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