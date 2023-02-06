Обозначены три сценария окончания СВО: разгром, переговоры, военное решение

По словам Джараллы, первый вариант развития событий — переговоры. При этом он дал понять, что страны Запада под этим подразумевают лишь какой-то из вариантов капитуляции России или получение передышки для подготовки будущей схватки. Россия эти варианты не отвергают, но для нее важно, чтобы переговоры в этот раз завершились такими соглашениями и гарантиями, чтобы с этой территории угроза больше никогда не исходила.