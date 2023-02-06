Обозначены три сценария окончания СВО: разгром, переговоры, военное решение

Posted 6 февраля 2023, 10:52
Published 6 февраля 2023, 10:52
Modified 6 февраля 2023, 10:55
Updated 6 февраля 2023, 10:55
Он отметил, что пояснил, что в экспертном сообществе сейчас превалируют западные точки зрения, пишет Pravda.Ru.
По словам Джараллы, первый вариант развития событий — переговоры. При этом он дал понять, что страны Запада под этим подразумевают лишь какой-то из вариантов капитуляции России или получение передышки для подготовки будущей схватки. Россия эти варианты не отвергают, но для нее важно, чтобы переговоры в этот раз завершились такими соглашениями и гарантиями, чтобы с этой территории угроза больше никогда не исходила.
Второй вариант, по мнению эксперта, это военное решение — и он реализуется в данный момент. Россия экономит ресурсы и бережет человеческие жизни, а Украина несет огромные потери и сокращает территории, причем Киев ничего не может с этим сделать, поскольку Украина находится под внешним управлением. Также уже реализуется и третий вариант окончания СВО — разгром страны, итогом которого станет присоединение к РФ еще большего количества территорий, а оставшаяся часть Украины переформатируется и перестанет представлять угрозу для России.
Российская Федерация выбрала жесткую тактику «рубить хвост по частям», с целью избежать больших потерь, и она приведет к победе, если другие варианты будут отвергнуты, резюмировал эксперт.