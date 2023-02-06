«Не для детей». В детсады Омска запретили поставлять детские йогурты

В детские сады Омска при закупке йогуртов и других молочных продуктов не допустили производителя детского йогурта «Медвежонок». Чиновники департамента образования якобы объясняют это тем, что в дошкольных учреждениях требуется именно молочная продукция для взрослых, об этом сообщает руководитель КУОО «Центр питательных смесей» Елена Худолей.