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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

«Не для детей». В детсады Омска запретили поставлять детские йогурты

6 февраля 2023, 09:19
Фото: Город55

В Омске в детсады решили закупать молочную продукцию для взрослых

Производителя детских йогуртов не допустили до участия в торгах.

В детские сады Омска при закупке йогуртов и других молочных продуктов не допустили производителя детского йогурта «Медвежонок». Чиновники департамента образования якобы объясняют это тем, что в дошкольных учреждениях требуется именно молочная продукция для взрослых, об этом сообщает руководитель КУОО «Центр питательных смесей» Елена Худолей.

Она рассказала, что производителя отстранили от участия в аукционах, которые объявил департамент образования Омска для детских садов. Заявку отклонили потому что в техзадании говорилось, что продукция должна быть не для детей.

«Мы подали жалобу в УФАС. Было бурное слушание. Представители УФАС были удивлены, но нашу жалобу отклонили», — цитируют Елену Худолей «Коммерческие вести».

Отметим, что КУОО «Центр питательных смесей» никаких разъяснений не получили. Почему департамент образования запрещает в дошкольных учреждениях детский йогурт, пока неизвестно.

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#Ксения Карагодина#Закупки#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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