«Не для детей». В детсады Омска запретили поставлять детские йогурты

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В детские сады Омска при закупке йогуртов и других молочных продуктов не допустили производителя детского йогурта «Медвежонок». Чиновники департамента образования якобы объясняют это тем, что в дошкольных учреждениях требуется именно молочная продукция для взрослых, об этом сообщает руководитель КУОО «Центр питательных смесей» Елена Худолей.
Она рассказала, что производителя отстранили от участия в аукционах, которые объявил департамент образования Омска для детских садов. Заявку отклонили потому что в техзадании говорилось, что продукция должна быть не для детей.
«Мы подали жалобу в УФАС. Было бурное слушание. Представители УФАС были удивлены, но нашу жалобу отклонили», — цитируют Елену Худолей «Коммерческие вести».
Отметим, что КУОО «Центр питательных смесей» никаких разъяснений не получили. Почему департамент образования запрещает в дошкольных учреждениях детский йогурт, пока неизвестно.