Минсоцтруда больше не будет выплачивать омским семьям пособие на третьего ребенка

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:34
В Омске вносят изменения в порядок формирования и ведения реестров получателей ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок ограничили 31 декабря 2022 года, хотя раньше пособие предназначалось для детей, родившихся до конца 2024 года. Это следует из приказа минсоцтруда Омской области, опубликованном на портале правовой информации.
Как пояснили Городу55 в пресс-службе ведомства, повода для беспокойства нет. Такие изменения связаны с тем, что все выплаты на детей стали теперь единым пособием.
«С 1 января 2023 года все полномочия по предоставлению выплат перешли от минтруда и ПФР к Социальному фонду. Дети, которые родились в 2023 году, будут получать не выплату на третьего ребенка, а единое пособие», — сообщают в пресс-службе минтруда.
В омском отделении Социального фонда России также дали пояснения по выплате единого пособия. Оно, по сути, заменяет несколько выплат: на первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также прежнюю выплату беременным. Сделано это с целью унификации правил назначения выплат.
Добавим, что у семей, где дети появились на свет до 31 декабря прошлого года, есть возможность самим решить, оставляют ли они прежние выплаты или будут оформлять новое пособие. Размер выплаты в связи с переходом на единое пособие не увеличивается.