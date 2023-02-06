Минсоцтруда больше не будет выплачивать омским семьям пособие на третьего ребенка

В омском отделении Социального фонда России также дали пояснения по выплате единого пособия. Оно, по сути, заменяет несколько выплат: на первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также прежнюю выплату беременным. Сделано это с целью унификации правил назначения выплат.