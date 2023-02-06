Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Мешал спать пьяной маме. Омичку заподозрили в убийстве сына

6 февраля 2023, 11:28
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске задержали женщину по подозрению в убийстве собственного сына

60-летняя жительница «Нефтяников» выпивала вместе с 41-летним сыном. Вечер закончился поножовщиной.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что 60-летняя омичка подозревается в убийстве собственного 41-летнего сына.

Вчера на ул. Химиков в квартире обнаружили тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». В качестве подозреваемой задержана 60-летняя мать потерпевшего. Предварительно сотрудники следственного комитета установили, что мать и сын совместно употребляли спиртное, а когда сын помешал пожилой матери лечь спать, она ударила его ножом.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу, пока устанавливаются все обстоятельства случившегося и ведется работа с собранными вещественными доказательствами.

Чистота — залог здоровья. Омич получил смертельный удар ножом из-за грязи в доме
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Смерть#СУ СКР Омской области#Нож#Удар ножом#Мать#Убийство#Ссора#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Алкоголь
Подпишитесь
Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
Сегодня, 03:30
Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену
Сегодня, 08:50
«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации
Сегодня, 05:34
Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров
Сегодня, 05:53
Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
Сегодня, 03:03
«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию
Сегодня, 07:05