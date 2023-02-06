Мешал спать пьяной маме. Омичку заподозрили в убийстве сына

Вчера на ул. Химиков в квартире обнаружили тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». В качестве подозреваемой задержана 60-летняя мать потерпевшего. Предварительно сотрудники следственного комитета установили, что мать и сын совместно употребляли спиртное, а когда сын помешал пожилой матери лечь спать, она ударила его ножом.