Известны победители премии «Агроинвестор года — 2022»

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
На ней присутствовали представители Минсельхоза, собственники и руководители ведущих предприятий АПК и фермерских хозяйств РФ.
В качестве номинантов прошлого года выступили агрохолдинги с оборотами в несколько миллиардов, а также небольшие фермерские хозяйства. Их всех объединяет стремление к развитию, росту и процветанию не только своего бизнеса, но и всего государства. Об этом пишет newsnn.ru.
Редакция «Агроинвестора» и экспертный совет премии поблагодарили участников за то, что они предоставили собственные проекты, практики и достижения. Награда досталась 19 участникам, а человек года был выбран открытым общественным голосованием, проходившим на сайте премии.
Главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко отметила, что 2022 год был самым сложным. Аграрии вынуждены были приспосабливаться к работе в новых условиях. Несмотря на все трудности, им удалось нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции. В результате они добились новых рекордов и даже были открыты новые рынки. Данная премия напоминает о том, насколько важны агропромышленный комплекс и роль сельского хозяйства в развитии экономики страны. Ганенко поблагодарила тех, кто принял участие и подал заявки. Она добавила, что все без исключения производители продукции АПК достойны самых высоких наград, однако условия конкурса таковы, что нужно выбирать.
На церемонии были названы 19 победителей в 9 номинациях 2022 года. На сайте премии можно посмотреть полный список. Целями мероприятия считаются популяризация современного предпринимательства в АПК, а также выявление эффективных моделей ведения бизнеса и привлечение внимания к более ярким проектам, руководителям и предпринимателям. В качестве информационного партнера выступил медиахолдинг 1MI.