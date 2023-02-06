Известны победители премии «Агроинвестор года — 2022»

Главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко отметила, что 2022 год был самым сложным. Аграрии вынуждены были приспосабливаться к работе в новых условиях. Несмотря на все трудности, им удалось нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции. В результате они добились новых рекордов и даже были открыты новые рынки. Данная премия напоминает о том, насколько важны агропромышленный комплекс и роль сельского хозяйства в развитии экономики страны. Ганенко поблагодарила тех, кто принял участие и подал заявки. Она добавила, что все без исключения производители продукции АПК достойны самых высоких наград, однако условия конкурса таковы, что нужно выбирать.