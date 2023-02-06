Губернатор Бурков анонсировал скорую отставку главы депстроя Омска Сергея Козубовича

На очереди на увольнение оказался глава департамента строительства мэрии Омска Сергей Козубович. Он был назначен на этот пост год назад, 15 февраля 2022 года. Ровно через год, в середине февраля 2023 года, он уходит в отставку в связи с выходом на пенсию.