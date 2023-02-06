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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Губернатор Бурков анонсировал скорую отставку главы депстроя Омска Сергея Козубовича

6 февраля 2023, 13:55
Фото: Город55
иллюстрация
Перед увольнением заммэру осталось отработать около 10 дней.

Во время неформальной встречи с администраторами омских телеграм-каналов губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал вереницу отставок, которая началась и еще не закончилась в этом году.

На очереди на увольнение оказался глава департамента строительства мэрии Омска Сергей Козубович. Он был назначен на этот пост год назад, 15 февраля 2022 года. Ровно через год, в середине февраля 2023 года, он уходит в отставку в связи с выходом на пенсию.

«Мы в строительной отрасли полностью всю вертикаль поменяли, как в правительстве, так и в городе. В середине февраля у нас будет другой заместитель мэра», — сообщил губернатор на встрече.

Имя нового заместителя мэра и директора департамента строительства губернатор не назвал, отметив лишь, что он уже работал в Омске, но несколько лет назад переехал в другой регион. Его кандидатура уже согласована, подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня стало известно о назначении нового министра строительства Омской области. Им стал Александр Рашко. Также губернатор объявил имя нового министра образования региона. На этот пост готовится назначение ректора ОмГПУ Ивана Кротта.

#Увольнение#Отставка#Пенсия#Правительство#Мэрия#Общество#Город#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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