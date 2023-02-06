«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации

Ранее Город55 сообщал, что в центральном районном суде Омска рассматривают иск прокурора города о лишении мобилизационной брони ряда крупных омских предприятий. Истец считает, что компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.