«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Сенатор от Омской области Дмитрий Перминов высказал свое мнение о мобилизации. Слухи о новой волне мобилизации появились после приостановки приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца. Политик эти слухи развеял.
«Нет, это не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — приводит слова сенатора издание ura.ru.
Ранее Город55 сообщал, что в центральном районном суде Омска рассматривают иск прокурора города о лишении мобилизационной брони ряда крупных омских предприятий. Истец считает, что компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.