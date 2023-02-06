Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации

6 февраля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Слухи о второй волне мобилизации появились после приостановки приема заявлений на получение загранпаспортов.

Сенатор от Омской области Дмитрий Перминов высказал свое мнение о мобилизации. Слухи о новой волне мобилизации появились после приостановки приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца. Политик эти слухи развеял.

«Нет, это не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — приводит слова сенатора издание ura.ru.

Ранее Город55 сообщал, что в центральном районном суде Омска рассматривают иск прокурора города о лишении мобилизационной брони ряда крупных омских предприятий. Истец считает, что компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.

Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
Узнать подробнее
Омский сенатор Совета Федерации Перминов за год заработал 7 млн
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Дмитрий Перминов#Мобилизация#Частичная мобилизация#Загранпаспорт#Сенаторы
Подпишитесь
Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
Сегодня, 03:30
Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену
Сегодня, 08:50
Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров
Сегодня, 05:53
Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
Сегодня, 03:03
«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию
Сегодня, 07:05