Еще и поликлиника. Черлакскую районную больницу капитально отремонтируют

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Омской области продолжается масштабное обновление учреждений здравоохранения. Как стало известно Городу55, капитальный ремонт ждет и здание поликлиники Черлакской районной больницы. По результатам экспертизы уже приняли положительное заключение.
Поиск подрядчика, который займется ремонтными работами в поликлинике на улице Почтовой, начали еще в декабре 2022 года. Начальную стоимость обозначили в 13 183 710 рублей, однако в итоге победитель аукциона смог снизить ее до 11 996 000 рублей. Ремонт доверили ООО «Данстрой», директором которого является Владимир Толмачев. Согласно условиям контракта, подрядчику нужно закончить капремонт до 30 июня 2023 года.
О плачевном состоянии районной больницы в Черлаке совсем недавно высказывались представители омских коммунистов. Отметим, что в этом заключается их популярная тактика: перед тем как становится известно о благоустройстве какого-либо объекта, коммунисты во главе с каким-нибудь из депутатов приезжают туда и указывают на существующие проблемы, в надежде, что последующие новости о ремонтах и реконструкции будут восприниматься в контексте их борьбы за права населения. На деле же это зачастую отношения к реальным изменениям и принятию решений во власти не имеет.
Отметим, что отремонтировать решили не только поликлинику в Черлаке, но и другие бюджетные учреждения. В декабре прошлого года на портале госзакупок появилось еще несколько лотов на капремонт зданий. Среди них городские и районные больницы, взрослые и детские поликлиники, а также медсанчасти. Стоимость ремонта некоторых учреждений доходит до десятков миллионов рублей. Скорее всего, это очередной этап модернизации системы здравоохранения в Омской области.