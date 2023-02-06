Еще и поликлиника. Черлакскую районную больницу капитально отремонтируют

О плачевном состоянии районной больницы в Черлаке совсем недавно высказывались представители омских коммунистов. Отметим, что в этом заключается их популярная тактика: перед тем как становится известно о благоустройстве какого-либо объекта, коммунисты во главе с каким-нибудь из депутатов приезжают туда и указывают на существующие проблемы, в надежде, что последующие новости о ремонтах и реконструкции будут восприниматься в контексте их борьбы за права населения. На деле же это зачастую отношения к реальным изменениям и принятию решений во власти не имеет.