Эксперт: Наличие золотовалютных резервов помогает стабилизировать экономику РФ

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Эксперт подчеркнул, что Россия находится на четвертом месте в мире по величине ЗВР. Об этом пишет pravda.ru.
Ордов назвал золотовалютные запасы страны своеобразным мешком, создающим запас прочности государственной экономической системы, который, кроме того, гарантирует исполнение бюджета и функций правительства.
Специалист указал, что объем таких резервов показывает запас финансовой прочности. Благодаря ЗВР российская валюта смогла укрепиться в условиях кризиса, а экономика в целом выстояла, несмотря на уход с отечественного рынка ряда компаний и введенные Западом ограничения. Международные резервы в сложившейся ситуации играют для РФ роль стабилизатора.
Собеседник издания отметил, что многие государства предпочитают хранить свои накопления в подобном формате. А в странах с малыми ЗВР, таких, как Турция, сейчас можно наблюдать повышенную инфляцию.
Эксперт заверил россиян, что благодаря таким внушительным запасам золота и валюты в будущем им стабильно будут выплачивать пенсии даже в условиях неприятной рыночной конъюнктуры или при ограничении финансовых транзакций. Он назвал стабильность и прогнозируемость экономических процессов одним из главных гарантов сохранения рабочих мест.