Эксперт: Наличие золотовалютных резервов помогает стабилизировать экономику РФ

Эксперт заверил россиян, что благодаря таким внушительным запасам золота и валюты в будущем им стабильно будут выплачивать пенсии даже в условиях неприятной рыночной конъюнктуры или при ограничении финансовых транзакций. Он назвал стабильность и прогнозируемость экономических процессов одним из главных гарантов сохранения рабочих мест.