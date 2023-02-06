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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Эксперт: Наличие золотовалютных резервов помогает стабилизировать экономику РФ

Сегодня, 13:23
Российской экономике удается избежать каких-либо последствий от санкций благодаря наличию внушительных золотовалютных резервов (ЗВР). Такой вывод в беседе с журналистами сделал Константин Ордов, возглавляющий Высшую школу финансов РЭУ им. Плеханова.

 

Эксперт подчеркнул, что Россия находится на четвертом месте в мире по величине ЗВР. Об этом пишет pravda.ru.

 

Ордов назвал золотовалютные запасы страны своеобразным мешком, создающим запас прочности государственной экономической системы, который, кроме того, гарантирует исполнение бюджета и функций правительства.

 

Специалист указал, что объем таких резервов показывает запас финансовой прочности. Благодаря ЗВР российская валюта смогла укрепиться в условиях кризиса, а экономика в целом выстояла, несмотря на уход с отечественного рынка ряда компаний и введенные Западом ограничения. Международные резервы в сложившейся ситуации играют для РФ роль стабилизатора.

 

Собеседник издания отметил, что многие государства предпочитают хранить свои накопления в подобном формате. А в странах с малыми ЗВР, таких, как Турция, сейчас можно наблюдать повышенную инфляцию.

 

Эксперт заверил россиян, что благодаря таким внушительным запасам золота и валюты в будущем им стабильно будут выплачивать пенсии даже в условиях неприятной рыночной конъюнктуры или при ограничении финансовых транзакций. Он назвал стабильность и прогнозируемость экономических процессов одним из главных гарантов сохранения рабочих мест.

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