Досрочное отстранение и обезличенные отчеты. Путин изменил закон для депутатов

Отметим, что теперь парламентария за полугодичное отсутствие на всех заседаниях могут лишить мандата. Такую досрочную отставку будут применять и для фигурантов уголовных дел, которые лишены возможности присутствовать на заседаниях. Напомним, что ранее лишали мандата только после вынесения обвинительного приговора.