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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Досрочное отстранение и обезличенные отчеты. Путин изменил закон для депутатов

6 февраля 2023, 12:01
Фото: Город55

Путин утвердил поправки, разрешающие депутатам обезличенно отчитываться о доходах

Правки внесли Федеральным законом от 6 февраля 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

В первой правке говорится, что спикеры региональных заксобраний должны работать только на профессиональной основе, то есть за зарплату. Отметим, что другого места работы у них быть не может.

Во второй правке говорится, что депутаты в обязательном порядке должны публиковать данные о своих заработках. Информация будет обобщенная, без конкретных указаний заработанных средств каждого парламентария или их имущества.

Отметим, что теперь парламентария за полугодичное отсутствие на всех заседаниях могут лишить мандата. Такую досрочную отставку будут применять и для фигурантов уголовных дел, которые лишены возможности присутствовать на заседаниях. Напомним, что ранее лишали мандата только после вынесения обвинительного приговора.

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#Ксения Карагодина#Президент РФ#Указ президента#Закон#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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