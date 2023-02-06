До 20 лет тюрьмы. Омского хакера судят в США за внедрение вредоносных программ

В конце января в Калифорнии прошли слушания по делу омича Дениса Емельянцева, также известного под фамилией Клостер. 36-летнего россиянина обвиняют в запуске крупного ботнета под названием RSOCKS, который внедрял вредоносное программное обеспечение в миллионы устройств по всему миру. Емельянцев 23 января признал себя виновным по двум пунктам обвинения, включая повреждение защищенных компьютеров и преступный сговор с целью хакерских атак, сообщил американский журналист Брайн Кребс, специализирующийся на киберпреступлениях.