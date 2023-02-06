До 20 лет тюрьмы. Омского хакера судят в США за внедрение вредоносных программ

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В конце января в Калифорнии прошли слушания по делу омича Дениса Емельянцева, также известного под фамилией Клостер. 36-летнего россиянина обвиняют в запуске крупного ботнета под названием RSOCKS, который внедрял вредоносное программное обеспечение в миллионы устройств по всему миру. Емельянцев 23 января признал себя виновным по двум пунктам обвинения, включая повреждение защищенных компьютеров и преступный сговор с целью хакерских атак, сообщил американский журналист Брайн Кребс, специализирующийся на киберпреступлениях.
Ботнет RSOCKS, созданный Емельянцевым, представлял собой интернет-магазин, предоставляющий доступ к взломанным компьютерам. Несколько лет ботнет являлся крупным игроком в российской индустрии спам-рассылок. Свою деятельность Денис Емельянцев скрывал под видом фирмы, занимающейся интернет-рекламой. Фигурант дела зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Омске в 2009 году. Согласно классификатору видов экономической деятельности, компания Емельянцева занималась рекламой и розничной продажей и ремонтом компьютеров и периферийного оборудования. На сегодняшний день предприятие ликвидировано.
В 2017 году Денис Емельянцев зарегистрировал еще одно микропредприятие, но уже под своей новой фамилией Клостер. Виды деятельности у компании все те же. Согласно документам, фирма до сих пор функционирует.
В июне 2022 года власти США, Германии, Нидерландов и Великобритании объявили о совместной операции по ликвидации RSOCKS. Осенью прошлого года Дениса Емельянцева задержали в Болгарии по требованию американских органов правосудия и доставили в США.
Журналист Брайан Кребс сообщил, что Емельянцев во время экстрадиции планировал пойти на сделку со следствием.
«Америка ищет меня, потому что у меня есть важная информация. И она им нужна», — приводит слова фигуранта уголовного дела американский журналист.
Дело омского хакера ведет прокуратура США по южному округу Калифорнии. Денису Емельянцеву грозит до 20 лет лишения свободы. Приговор должны будут огласить 27 апреля.