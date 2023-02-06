Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список

На сайте центрального районного суда Омска опубликовали список компаний, которых хотят лишить отсрочки от мобилизации. На основании девяти протоколов призывной комиссии работникам омских организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.