Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
На сайте центрального районного суда Омска опубликовали список компаний, которых хотят лишить отсрочки от мобилизации. На основании девяти протоколов призывной комиссии работникам омских организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.
В качестве заинтересованных лиц указано 12 организаций, хотя изначально в пресс-службе суда говорили о 14-и предприятиях.
Иск принят в суде 17 января. Административными ответчиками выступают призывная комиссия Омска по мобилизации, призывная комиссия по мобилизации по Омской области и ФКУ «Военный комиссариат Омской области». Следующее судебное заседание назначено на 15 февраля.