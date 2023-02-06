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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 05:02

Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список

6 февраля 2023, 03:03
Фото: 1MI

Стали известны омские организации, которых хотят лишить отсрочки от мобилизации

Истцом выступает прокурор Омска.

На сайте центрального районного суда Омска опубликовали список компаний, которых хотят лишить отсрочки от мобилизации. На основании девяти протоколов призывной комиссии работникам омских организаций предоставили отсрочку от мобилизации. В прокуратуре посчитали, что эти компании не принимали участие в гособоронзаказе. А значит работники предприятий не имеют оснований для отсрочки, согласно действующему законодательству.

В качестве заинтересованных лиц указано 12 организаций, хотя изначально в пресс-службе суда говорили о 14-и предприятиях.

  • АКБ «Новикомбанк»
  • АО «Омский каучук»
  • ООО «Газпромнефть-Каталитические Системы»
  • ООО «Газпромнефть-Снабжение»
  • ООО «Автоматика-Сервис»
  • ООО «Арена-инжиниринг»
  • ООО «Арена»
  • ООО «Газпромнефть-Графитек»
  • ООО «Нефтехимремонт»
  • ООО «Омский завод трубной изоляции»
  • ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ»
  • ООО «Ремонтно-механический завод „ГПЗ-ОНПЗ“

Иск принят в суде 17 января. Административными ответчиками выступают призывная комиссия Омска по мобилизации, призывная комиссия по мобилизации по Омской области и ФКУ «Военный комиссариат Омской области». Следующее судебное заседание назначено на 15 февраля.

Работникам 14 предприятий Омска хотят отменить отсрочку от мобилизации
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Мобилизация#Частичная мобилизация#Омск#Омская область
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