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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Военнослужащий СВО через СМИ обратился к омским властям

5 февраля 2023, 10:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Андрей Мартынов ранее получил травму.

Наши коллеги из NGS55.RU продолжают рассказывать историю омича Андрея Мартынова. Его ранее из-за ранения забрали из зоны СВО. Врачи достали из плеча осколок, мужчину перевели в реабилитационный центр «Русь».

«Родственники военнослужащих находятся в непрерывном стрессе. И наши семьи не знают, к кому обратиться за получением информации. Близкие обивают пороги, обращаются по горячим линиям, их перекидывают на один телефон, на другой, на ботов. Это большая проблема для семей», — цитирует издание Андрея Мартынова.

Он пояснил, что сейчас в России нет организации, которая связывала бы семьи с их родными в зоне СВО. Омич попросил законодательные органы обратить внимание на проблему.

#Общество#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область#Россия
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