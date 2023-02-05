Военнослужащий СВО через СМИ обратился к омским властям

«Родственники военнослужащих находятся в непрерывном стрессе. И наши семьи не знают, к кому обратиться за получением информации. Близкие обивают пороги, обращаются по горячим линиям, их перекидывают на один телефон, на другой, на ботов. Это большая проблема для семей», — цитирует издание Андрея Мартынова.