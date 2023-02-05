Военнослужащий СВО через СМИ обратился к омским властям

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Наши коллеги из NGS55.RU продолжают рассказывать историю омича Андрея Мартынова. Его ранее из-за ранения забрали из зоны СВО. Врачи достали из плеча осколок, мужчину перевели в реабилитационный центр «Русь».
«Родственники военнослужащих находятся в непрерывном стрессе. И наши семьи не знают, к кому обратиться за получением информации. Близкие обивают пороги, обращаются по горячим линиям, их перекидывают на один телефон, на другой, на ботов. Это большая проблема для семей», — цитирует издание Андрея Мартынова.
Он пояснил, что сейчас в России нет организации, которая связывала бы семьи с их родными в зоне СВО. Омич попросил законодательные органы обратить внимание на проблему.