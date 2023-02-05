Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра

Не только восстанавливать, но и строить. На неделе омичам представили концепции развития омских парков. Так, на «Зеленом острове» планируется открыть новый пляж. Вернее, он там уже есть, но пока дикий. Будут «приручать». А в Советском парке может появиться лыжная база. И ничего, что уже февраль, сибирские зимы долгие.