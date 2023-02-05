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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра

5 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Самые значимые события недели.

Педофилы в Омске

На неделе было необычайно много известий о педофилах. 2 февраля калачинская прокуратура утвердила обвинение для 59-летнего мужчины. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к детям, говорится о 10 преступлениях.

В этот же день стало известно о приговоре ранее судимому 57-летнему педофилу. Он не просто насиловал детей, но и снимал с жертвами порно. Суд назначил 16 лет колонии строго режима. Город55 смог подробнее разобраться в этой неприятной истории. Фигурант дела оказался бывшим учителем истории. Ранее его судили за аналогичные преступления. Мы рассказываем обо всем в деталях:

Педофил из Омска оказался бывшим учителем истории с развратным прошлым
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3 февраля приговор вынесли еще одному преподавателю. 30-летний мужчина приставал к 10-летней ученице. Она рассказала об этом родителям. Суд приговорил фигуранта к 12,5 годам в колонии строго режима.

Тем временем в Законодательном Собрании Омской области приняли ряд поправок к закону о выборах членов регионального парламента. Наше внимание привлекли пункты, которые касаются избирательного права. Теперь педофилам и экстремистам будет сложнее пробиться в депутаты. Подробнее читайте тут.

Стрельба у «Горбатого» моста

В последний день января стало известно о вооруженном конфликте у Октябрьского моста. У нас появилось видео уличных разборок. Детали мы выяснили в полиции. Омича, который устроил стрельбу и ранил 17-летнего подростка, задержали. Им оказался 43-летний мужчина. На следующий день вопросы к пострадавшему появились у прокуратуры. Теперь надзорный орган пытается оценить действия всех участников конфликта.

Собаки нападают на омичей

31 января проблемой бездомных животных в регионе заинтересовалась прокуратура. Омичи продолжают рассказывать о нападениях собак. Через пару дней после реакции надзорного органа в Омске произошло еще одно «хвостатое» ЧП. Водителям пришлось заехать на пешеходную часть улицы, чтобы отогнать стаю собак от школьника. Агрессивных животных оказалось около десятка. Позже специалисты выехали на место, чтобы отловить особей, но… никого не нашли. Вновь прокуратура инициировала проверку.

Перекрытие Ленинградского моста в Омске

В начале недели чиновники заявили, с 15 февраля на Ленинградском мосту введут ограничение движения. Причина — капитальный ремонт. Полностью, конечно, мост не перекроют, транспортная значимость велика.

При создании альтернативных маршрутов хотят учесть мнение водителей. Дептранс запустил опрос в соцсетях. Также скорректируют движение троллейбусов — здесь новая схема. Автобусы снимать с рейсов не планируют, но изменения будут. Пока специалисты не представили окончательный вариант расписания, правки вносятся.

Выбросы в Омске сегодня

Под конец недели омичи стали массово жаловаться на смог и запах гари. Синоптики объявляли режим неблагоприятных метеоусловий (он актуален до 6 февраля). После обращений горожан на замеры выехали специалисты минприроды. Выяснилось, чем же на самом деле дышали жители Омска (спойлер: там много превышений).

Несмотря на жалобы, наш город не попал в первые строчки рейтинга по загрязнению воздуха. Нам присвоили средний статус, а не повышенный или высокий.

Тем временем по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, обновится сумма штрафа для промышленников за вредные выбросы. Изменения коснутся и омских компаний. Новые цифры представят 8 февраля.

Благоустройство Омска

В понедельник выяснилось, что в Омском авиационном колледже добились капитального ремонта фасадов. Обновление ждет и драмтеатр. В 2024 году на работу потратят около 100 миллионов. А пока подрядчик трудится над ТЮЗом. Сдать объект должны к сентябрю 2023 года. Город55 попытался выяснить, успеют ли в срок. Мы вспоминаем историю самого масштабного ремонта по нацпроекту «Культура»:

Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
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Не только восстанавливать, но и строить. На неделе омичам представили концепции развития омских парков. Так, на «Зеленом острове» планируется открыть новый пляж. Вернее, он там уже есть, но пока дикий. Будут «приручать». А в Советском парке может появиться лыжная база. И ничего, что уже февраль, сибирские зимы долгие.

Также на неделе прошло заседание «зеленой комиссии». В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников. Публикуем список адресов:

Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников
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А еще в распоряжении Города55 оказался пояснительная записка, составленная для депутатов горсовета. Там поднимался вопрос о вырубке деревьев близ школ и детских садов. Так вот, на эти цели потратят 5 миллионов рублей.

Визит в Омск полпреда президента Серышева

Во вторник в Омск приехал полпред по СФО Анатолий Серышев. Признаки визита сначала заметили горожане из центра города. Кортеж из спецмашин пронесся в сторону здания облправительства. Источник Города55 информацию уточнил.

К вечеру стали известны причины рабочей поездки. Серышев и глава региона Александр Бурков отправились в Одесский район, там находится пограничный пункт России с Казахстаном. Чиновники обсудили проблемы обустройства погранпункта. Позже в правительстве подвели итоги визита Анатолия Серышева.

Кадровые изменения в Омской области

Январь стал богатым на кадровые перестановки. Мы собрали дайджест самых интересных отставок и назначений недели:

  • министр образования Татьяна Дернова ушла с поста по собственному желанию; Александр Бурков уже анонсировал назначение нового главы ведомства;
  • «Титан-Агро» может возглавить Александр Печерский, фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве;
  • бывший замминистра здравоохранения Александр Ахрамович возглавил МЧС-9;
  • назначены новые руководители «Омскоблстройзаказчика» и Региональной энергетической комиссии;
  • назван главный претендент на пост главы Фонда капремонта;
  • Дмитрий Махиня стал одним из семи вице-мэров Омска, теперь официально;
  • глава омского отделения «Сбера» Сергей Коновалов ушел в отставку.

ОРВИ, коронавирус и корь

Роспотребнадзор продолжает рассказывать об эпидемиологической обстановке в Омской области. Говорят, что показатели заболеваемости ОРВИ в полтора раза ниже эпидпорога, то есть ситуация налаживается. Это было 31 января. А уже 2 февраля объявили, что 1% школ и детских садов вновь закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу. В депобре уверяли, заболеваемость только растет.

На фоне этих новостей омичам напомнили, что и коронавирус еще жив. И ситуация с ним тоже остается напряженной. Увеличивается количество летальных случаев.

Вишенка на торте: эпидемия кори. Правда, пока в соседнем Новосибирске. Однако омичей решили предупредить о прививках. Мы выяснили подробности у экспертов — здесь все.

Омский «Авангард»

30 января омский «Авангард» начал дальневосточное турне. Первая игра была с «Адмиралом», победу одержали хозяева. «Ястребы» уступили в овертайме 1:2. Однако реванш состоялся. Уже 1 февраля омичи выиграли по буллитам. Финальный счет 3:2.

Следующий матч прошел 3 февраля. На лед вышли в Хабаровске. Противник — «Амур». И вновь буллиты. На этот раз повезло хозяевам. Игра завершилась со счетом 3:2.

Параллельно играм спортивным идут финансовые. «Авангард» вошел в топ-5 самых щедрых клубов страны. На зарплаты хоккеистам тратят почти 900 миллионов рублей.

Вспоминаем тех, кто ушел… в другой клуб. Бывший главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин на неделе дал большое интервью, в котором рассказал и про свое увольнение, и про Омск, и про коллег по клубу. А буквально через пару дней нынешний клуб — магнитогорский «Металлург» — объявил об уходе Рябыкина с поста помощника главного тренера.

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