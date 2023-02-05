Стал дороже. В Омске пытаются продать внедорожник скандального застройщика Скрипца

Сергей Скрипец был учредителем ССК «Металлургмаркет», руководил кооперативами «Центральный-1» и «Центральный-2». Эти компании известны долгостроями на улицах Герцена и Маяковского. В 2020 году застройщика признали виновным в мошенничестве. Скрипец так и не попал в тюрьму из-за истечения сроков давности.