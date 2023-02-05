Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Стал дороже. В Омске пытаются продать внедорожник скандального застройщика Скрипца

5 февраля 2023, 09:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Приставы выставили на торги внедорожник омского застройщика Скрипца

В августе прошлого года авто уже пытались сбыть, но за меньшую цену.

На портале «ГИС Торги» появилась информация о продаже внедорожника Hummer H2. Реализуют судебные приставы. Бывший владелец — омский застройщик Сергей Скрипец.

Автомобиль изъяли по решению Ленинского районного суда. Бизнесмен должен был выплатить свыше двух миллионов рублей президенту местного футбольного клуба «Иртыш» Станиславу Аванесову. Долг возник по договору займа.

Сейчас внедорожник продают за 1 490 800 рублей. На машину 2005 года выпуска нет некоторых важных документов, например, паспорта (ПТС) и свидетельства о регистрации. Также Hummer H2 имеет внешние повреждения.

Торги проводит «Российский аукционный дом». Заявки принимают до 27 февраля. Шаг аукциона оценили в 15 000 рублей. Торги назначены на 2 марта.

Напомним, ранее внедорожник уже пытались продать. В августе прошлого года авто было почти в полтора раза дешевле.

Многотонный Hummer строителя дома на Герцена в Омске продают за долги
Узнать подробнее

Сергей Скрипец был учредителем ССК «Металлургмаркет», руководил кооперативами «Центральный-1» и «Центральный-2». Эти компании известны долгостроями на улицах Герцена и Маяковского. В 2020 году застройщика признали виновным в мошенничестве. Скрипец так и не попал в тюрьму из-за истечения сроков давности.

#Автомобиль#Торги#Аукцион#Экономика#Суд#Новости#Омск
Подпишитесь
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
Сегодня, 09:24
Фирму экс-депутата омского горсовета банкротят за долг в 4 млн руб
Сегодня, 04:34
Экс-тренера омского «Авангарда» Рябыкина уволили из магнитогорского «Металлурга»
Сегодня, 03:06
Противогаз на изготовку! В Омске продлили режим «черного неба»
Сегодня, 10:16
Ревность вредит здоровью. Омичка серьезно ранила сожителя за удаленную переписку
Сегодня, 06:47
Риск разрушений. В Омске лед скует электропровода
Сегодня, 04:04